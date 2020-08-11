За июль «Уральские авиалинии» перевезли 622 тысячи пассажиров

Всего с начала года авиакомпания перевезла 2,6 миллионов пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле этого года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезли 622478 пассажиров. По сравнению с июнем, пассажиропоток вырос в 3,5 раза, а по сравнению с апрелем – почти в 15. Внутри страны перевезли 615224, а по международным линиям – 7254. Но эти цифры ниже показателей июля 2019 года на 42%.

- В июле было выполнено 4750 рейсов, среди них 127 – грузовые и чартерные, 4623 – пассажирские, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». – В целом, по сравнению с июнем этого же года, авиакомпания увеличила количество рейсов более, чем в 2,5 раза. Но до показателей аналогичного периода 2019 разрыв составил 26%.

Всего с начала года авиакомпания перевезла 2,6 миллионов пассажиров. За восемь месяцев «Уральские авиалинии» выполнили больше двух миллионов рейсов.