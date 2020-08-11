На Урале поймали отца, который пытался зарезать своего сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске, что в Свердловской области, под суд отправили местного 64-летнего жителя, которого обвиняют в попытке убить собственного сына. На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Это произошло несколько дней назад – утром 4 августа. Родственники находились дома, между ними произошел конфликт, в ходе которого отец схватил нож и ударил им 30-летнего сына в грудь.

- Однако в связи со своевременно оказанной пострадавшему медицинской помощью он остался жив, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – После инцидента потерпевший сам сообщил о произошедшем своей соседке, которая и вызвала «скорую».

Во время расследования мужчина признался, что решился на такой поступок из-за личной неприязни к сыну, который вел себя неподобающе. Следователи СКР уже осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и проводятся необходимые экспертизы. Мужчина полностью признал свою вину, решением суда он был заключен под стражу.