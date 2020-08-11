Родители обратились в полицию спустя месяц: в Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция разыскивает 15-летнего Арбузова Вячеслава Артемовича. Подросток сбежал из дома, расположенного на улице Ползунова, 24, еще 12 июля. С тех про него никто ничего не слышал. Как рассказали «КП» в полиции, родители школьника обратились в органы только 10 августа.

- На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка.

Приметы: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, светлые короткие волосы и голубые глаза.

На момент пропажи был одет в белую футболку с рисунком, светло-серые брюки и темные кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Вячеслава или знаете, где он может находиться, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-14, +7 (996) 592-97-69 или 02.