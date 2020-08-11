Со скалодромом и спальнями: в Екатеринбурге открылась новая школа на 1200 мест

В Екатеринбурге открылась новая школа Фото: Ольга ЮШКОВА

Накануне, 10 августа, в Екатеринбурге, в микрорайоне Академический, открылась новая школа №79, которую так долго ждали местные жители. Она рассчитана на 1200 учеников в одну смену. Архитекторы создали два отдельных входа: один для начальной школы, второй – для средней и старшей.

В школе построили столовую, рассчитанную на 600 мест. В ней же появилась библиотека на 500 «квадратов» с зоной коворкинга, компьютерным классом и конференц-залом.

Открывал школу в Академическом глава города Александр Высокинский Фото: Ольга ЮШКОВА

В кабинетах для учителей установили ключ-коды Фото: Ольга ЮШКОВА

Для учеников начальной школы предусмотрены 20 кабинетов, для учеников средней и стершей – 39. В школе есть четыре больших и один малый спортивные залы, четыре спальни, четыре игровые комнаты для групп «продленки», а также зона детского скалодрома.

- Создан учебный класс нового формата: мультимедийная аудитория в виде амфитеатра. Здесь будут проходить видеоконференции, презентации, защиты научно-исследовательских проектов, а также лекции с приглашенными гостями, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Кроме того, школа будет иметь статус районного ресурсного центра по инженерно-технологическому образованию.

В школе обустроели мультимедийный кабинет Фото: Ольга ЮШКОВА

Столовая рассчитана на 600 мест Фото: Ольга ЮШКОВА

Здание школы оборудовано электронной системой доступа в классы для учителей, автоматической системой дымоудаления и пожарооповещения. Для отделки стен были использованы износостойкие и экологичные материалы.