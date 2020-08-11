Команда «Стенограффии» организует фестиваль уральских арт-объектов

Фото: представлено организаторами фестиваля

В Екатеринбурге с 3 сентября по 3 октября, ровно месяц, пройдет фестиваль уральских арт-объектов «ЧӦ». Его проводит команда «Стенограффии». Тема первого такого фестиваля: «Крепко стоять на ногах». В рамках мероприятия в городе установят несколько арт-объектов от известных современных художников. Кто конкретно приедет в столицу Урала – пока секрет.

- Фестиваль «ЧӦ» посвящен уральской идентичности, а главный концепт этого года – фраза «крепко стоять на ногах», - рассказали организаторы. – В рамках фестиваля предусмотрена обширная образовательная программа «Месяц визуальной культуры», в нее входят лекции и паблик-токи от специалистов из сфер искусства, урбанистики и геобрендинга.

Одним из кураторов фестиваля, кроме «Стенограффии», стала компания «Атомстройкомплекс». Другим куратором выступает Андрей Люблинский, профессиональный дизайнер и художник, автор public art проектов, получивших мировую известность, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики».

Напомним, что это уже четвертый арт-фестиваль, который пройдет в Екатеринбурге в ближайшее время. В июле прошел Public Art, который организовывала администрация Екатеринбурга, сейчас, в августе, идет «Карт-бланш» - нелегальный фестиваль, а с 17 по 27 августа в столице Урала пройдет «Стенограффия».