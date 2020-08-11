Напал на девочку в подъезде: опубликован фоторобот педофила из Нижнего Тагила

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Лучшие сыщики Нижнего Тагила продолжают разыскивать педофила, который напал на трех девочек. Осенью 2019 года он напал на двух девочек, а также совершил преступление 3 января этого года.

По словам исполняющего обязанности руководителя следственного отдела Андрея Попова, в ходе проверочных мероприятий с обеими потерпевшими работали профессиональные эксперты – психологи, а специалисты с их слов нарисовали портреты подозреваемого.

- По описанию подростков и видео с камер наблюдения, мужчина лет 35-40 лет, худощавого телосложения, ростом около 170 сантиметров, лицо овальное, - сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, кто может опознать мужчину на указанных фото, обращаться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435) 97-60-02 или в отдел полиции № 19 по телефону (3435) 97-69-32 либо на линию «02».

Напомним, что в прошлом году в Екатеринбурге вынесли приговор 21-летнему Владиславу Комарову, которого обвиняли в домогательстве к двум малолетним девочкам. Следователям СКР удалось доказать, что юный извращенец выслеживал детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

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