Вклад «Удобный онлайн» от УБРиР стал самым популярным среди частных клиентов

Капитализация процентов производится каждые 30 дней и по желанию клиента может зачисляться либо на вклад, либо на карточный счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) «Удобный онлайн» стало самым популярным вкладом июля по версии информационного агентства «БанкИнформСервис». При составлении рейтинга эксперты оценивали количество переходов пользователей на страницу того или иного банковского продукта на портале. В исследовании не участвовали комплексные продукты, сберегательные сертификаты и накопительные счета.

Вклад «Удобный онлайн» открывается в несколько кликов – в интернет-банке или мобильном приложении. Минимальная сумма открытия составляет 1000 рублей. Вклад открывается на 13 месяцев. Ставка — до 4,9% годовых — действует в течение всего срока. Капитализация процентов производится каждые 30 дней и по желанию клиента может зачисляться либо на вклад, либо на карточный счет. При этом проценты сохраняются даже при досрочном закрытии вклада.

Напомним, ранее комплексное предложение «Вклад в будущее» от УБРиР стало одним из лидеров рейтинга самых выгодных инвестиционных вкладов в рублях по версии портала «Выбери.ру».