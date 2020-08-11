За выходные на Среднем Урале поймали 150 пьяных водителей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прошлые выходные завершились в Свердловской области массовыми рейдами ГИБДД. Всего за два дня гаишники поймали 150 пьяных водителей, а еще 146 человек без прав.

Одного из любителей выпить, а после сесть за руль, поймали в деревне Палецкова Байкаловского района.

- Нарядом ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ-21070 под управлением молодого человека 2000 г.р., у которого имелись признаки опьянения. Нетрезвое состояние подтвердилось, показания прибора - 0,935 мг/л. Сам водитель рассказал, что с друзьями распивал крепкие спиртные напитки на берегу озера, а потом поехал домой в село Байкалово.

А в Лесном поймали двух 17-летних подростков на мотоциклах, которые взяли их у друга покататься. При этом родители знали о проделках детей, но оказались не против.

- Оба водителя наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме этого, законных представителей несовершеннолетних привлекут к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.