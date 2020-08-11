На Среднем Урале от коронавируса погибли еще пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали пять новых смертей от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии 342 погибших. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 168 случаев заражения. Больше всего их – в Екатеринбурге (+113).

Общее количество зафиксированных заболевших с конца марта – 22614.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 110 госпитализированных оценивается как тяжелое, 100 из них находится в реанимации, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 323. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии медикам удалось вылечить 18642 человека. Только за сутки из больниц выписали 82 уральца.