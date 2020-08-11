В Екатеринбурге лишили полномочий двух депутатов

Елена Дерягина погибла от коронавируса, а Олега Кагилева осудили за взятку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Гордумы Екатеринбурга на очередном заседании, которое прошло сегодня, 11 августа, лишили полномочий сразу двух депутатов. Дело в том, что Елена Дерягина погибла от коронавируса в начале июля, а Олега Кагилева осудили за взятку в 6,6 миллионов рублей.

За снятие полномочий с Елены Дерягиной проголосовали 30 депутатов, за то, чтобы лишить их Кагилева – 22.

Кстати, на этом же заседании депутаты Гордумы выбрали почетного гражданина Екатеринбурга. Им стал главный эпидемиолог города Александр Харитонов. Изначально выбор пал на бизнесмена Игоря Алтушкина, однако тот от звания отказался, предложил рассмотреть кандидатуры врачей.