Почетным жителем Екатеринбурга стал главный эпидемиолог города Александр Харитонов

Фото: администрация Екатеринбурга

Сегодня, 11 августа, состоялось очередное заседание Гордумы Екатеринбурга, на котором решался главный вопрос: кому в этом году присвоить звание почетного гражданина города? Изначально выбор пал на главу РМК Игоря Алтушкина, однако он отказался от награды, объяснив это тем, что с моральной точки зрения не достоин такого звания. Поэтому бизнесмен предложил рассмотреть кандидатуру медиков.

- Учитывая пандемию коронавируса и героизм екатеринбургских врачей в борьбе с заболеванием, он счел неуместным принять это высокое звание сейчас и обратился с предложением рассмотреть кандидатуры врачей, - рассказали в администрации города. - Александр Высокинский поддержал этот чистосердечный шаг и обратился к медицинскому сообществу с просьбой определить достойного кандидата.

В итоге, награду решили вручить главному эпидемиологу Екатеринбурга, заместителю главврача по стратегическому планированию МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Александру Харитонову. Решение на заседании Гордумы озвучили депутаты. Официально оно пока не вступило в силу, поскольку постановление не подписал глава города.

СПРАВКА «КП»

Александр Николаевич Харитонов окончил санитарно-клинический факультет Свердловского мединститута в 1978 году, после чего работал до 1986 года санитарным врачом в городской санэпидемстанции в Тюмени. С 1986 года работал в санитарной службе Свердловска, а с 1993 года – в городском отделе здравоохранения. Помимо основной специальности врача-гигиениста, он также имеет специализацию врача-эпидемиолога, является врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук.