На Среднем Урале раньше времени сдали трассу Р-354

Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"

В Свердловской области раньше времени удалось сдать трассу Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган». Напомним, км 51+000 – км 73+400 дорожники меняли покрытие. Сдать готовую работу должны были 31 августа, но специалистам удалось управиться раньше. Кстати, почти на месяц раньше закончили ремонтировать трассу Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» на км 35+644 – км 60+000.

- Устройство слоев износа, которое устанавливали на асфальтном покрытии, позволяет предупредить и приостановить разрушение его верхнего слоя, а также восстановить основные эксплуатационные свойства: ровность и сцепление, - объяснили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года.

Накануне мы рассказывали, что на трассе «Пермь – Екатеринбург», на участке км 282-340, дорожники снова вводят реверсивное движение. Работы по ремонту моста пройдут в два этапа. С 11 по 14 августа будет закрыта полоса в направлении Перми, с 17 по 21 августа – полоса в сторону Екатеринбурга. Машины будут пропускать в одностороннем порядке, для регулировки на участке уже установили знаки и светофор.