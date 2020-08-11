Организаторы «Венского фестиваля» в Екатеринбурге запустили дополнительные билеты на концерт хедлайнера

Фото: официальная страница группы The Hatters во "Вконтакте"

Не так давно организаторы «Венского фестиваля» в Екатеринбурге озвучили хедлайнера, который закроет мероприятие. Впервые им стали не академические артисты, а группа The Hatters – звезды YouTube, которые должны были ехать в этом году на «Евровидение», актеры театра «Лицедеи» и участники Little Big Family. Музыканты должны выступить уже завтра, 12 августа, в 19:30. Билеты на их концерт разобрали за три минуты.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса количество мест на площадке было ограничено. Поэтому на регистрацию были доступны только 750 билетов. Однако сегодня организаторы сообщили, что запускают дополнительную партию – еще 750 билетов.

- Мы можем сделать это в соответствии с указом №452-УГ, подписанным 10 августа и. о. губернатора Алексеем Орловым, - объяснили «КП» организаторы. – Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он разрешит увеличить заполняемость площадки с 10% до 30%!

Дополнительная регистрация откроется сегодня, 11 августа, в 12:00 на сайте «Венского фестиваля».