Короткое замыкание: в Екатеринбурге вспыхнул банный комплекс

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранним утром 11 августа в Екатеринбурге, на проспекте Космонавтов, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 05:29 о том, что там горит двухэтажный банный комплекс. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

- У комплекса сгорела кровля, повреждены перегородки и перекрытие двухэтажного банного комплекса, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – На момент возникновения пожара людей в здании не было, пострадавших тоже нет. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

С огнем спасателям удалось справиться спустя час. Разбирать сгоревшие конструкции закончили только к 08:40. В тушении пожара участвовали 14 сотрудников МЧС на трех спецмашинах.