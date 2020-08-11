Организаторы перенесли финал конкурса «Мисс Екатеринбург»

В этом году конкурсантки учились играть в гольф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в эту субботу, 15 августа, пройдет финал конкурса, на котором выберут главную красавицу Екатеринбурга. Изначально планировалось, что финал «Мисс Екатеринбург» пройдет в конце августа, 31-го числа, но организаторы решили провести его на День города.

- Финал пройдет вечером 15-го числа, голосовать за участниц можно каждый день. Смотреть видеоролики и визитки можно в соцсетях, - рассказала «КП» директор конкурса Светлана Петракова. – Жюри уже собираются 15 августа, будет собеседование с участницами, но пока мы не знаем, где. И в рамках празднования Дня города в прямом эфире будет награждение. Пока время также не знаю, все зависит от погоды, от студии, в которой будет проходить онлайн-трансляция. Но, думаю, что к 22:00 15 августа мы узнаем имя королевы и выслушаем ее первую речь.

Практически все мероприятия с участием конкурсанток (а их, напомним, в этом году всего 12) проходят в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

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