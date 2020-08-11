Салют на День города обойдется Екатеринбургу в пять миллионов

Салют запустят из трех точек города Фото: Алексей БУЛАТОВ

День города в Екатеринбурге в этом году назначен на 15 августа, но из-за пандемии коронавируса все мероприятия решено проводить в онлайн-формате. Даже традиционный концерт, который всегда организуют на площади 1905 года, в этот раз будут транслировать с крыши администрации города.

Но одно, кажется, остается неизменным – праздничный салют. В этом году его было решено провести, и даже на трех точках – у стадиона «Динамо» на Городском пруду, в парке «Уралмаш» и в микрорайоне Академический. Общая стоимость – пять миллионов рублей. Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, каждый из салютов продлится не меньше восьми минут.

Самый дорогой фейерверк запустят у «Динамо» в 22:30. На него потратят 3,2 миллиона. После него идет салют в Академическом – 1,2 миллиона. И на третьем – в парке «Уралмаш» (1,1 миллион).