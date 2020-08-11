В Екатеринбурге снова эвакуируют Арбитражный суд

Арбитражный суд снова эвакуируют Фото: Мария Трапезникова

Ранним утром 11 августа в центре Екатеринбурга эвакуируют Арбитражный суд. Все сотрудники были вынуждены покинуть помещение и уютиться под зонтиками на улице. На место приехали спасатели МЧС и сотрудники полиции. Никого на территорию суда не пускают.

Отметим, что это уже далеко не первый раз, когда к Арбитражному суду съезжаются силовики и спасатели. Сообщения о ложном «минировании» поступали, как минимум, три раза.

Кстати, вчера мы рассказывали, что рядом с Арбитражным судом эвакуировали посетителей БЦ «Манхеттен». Оказалось, что на верхних этажах в одном из офисов замкнуло проводку в принтере. На место выезжали сразу несколько пожарных машин, вызову присвоили высокий класс, но, к счастью, все обошлось без пострадавших и даже без огня.