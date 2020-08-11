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На Среднем Урале клещи покусали больше 30,6 тысяч человек

Только за минувшую неделю пострадали 100 уральцев
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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На Урале клещи покусали больше 30,6 тысяч человек

На Урале клещи покусали больше 30,6 тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального Роспотребнадзора на 10 августа, с начала теплого периода в Свердловской области от укусов клещей пострадали 30656 человек. Среди детей в возрасте до 17 лет зафиксировано 7060 случаев. Эти цифры находятся на уровне прошлого года (31106). Только за минувшую неделю клещи покусали больше 100 человек.

- Больше всего пострадавших в Пышминском ГО, Слободо-Туринском районе, Рефтинском ГО, Каменске-Уральском, Ирбитском районе и в других муниципалитетах, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге от клещей пострадали 10181 человек (33,2% от всех), в том числе 1842 ребенка.

В больницы с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализировали 139 человек (подтвердился у 26 человек), с диагнозом «клещевой боррелиоз» - 344 человека (подтвердился у 212).

В этом году в Свердловской области планировалось обработать от клещей 10200 гектаров территорий. На сегодняшний день план выполнен на 100%.