Власти Екатеринбурга объявили конкурс на лучший дизайн «умных» остановок

В остановках должны быть встроены Wi-Fi-роутеры, зарядки с USB-портами, а также камеры видеоналюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил конкурс на создание лучшего дизайна «умных» остановок в городе. По условиям техзадания авторам нужно будет придерживаться единой стилистик и цветового решения, а также учесть устойчивость остановок к осадкам и ветру и к вандализму. Кроме того, конструкции должны быть доступными для маломобильных групп населения.

- Для «умной» начинки потребуется установить табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивный экран для работы со справочными системами, сервисом вызова экстренных службы, транспортными картами, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, на остановках должны быть Wi-Fi-роутеры, зарядки с USB-портами, а также камеры видеоналюдения. А конечные пункты должны, помимо навеса, включать в себя специальные комнаты для водителей и кондукторов – мини-кухни и санузел.

Принять участие в конкурсе смогут все желающие – как по одиночке, так и группами. Соревнование пройдет в три этапа: прием заявок (с 10 августа до 28 августа), отбор работ и финал (9 ноября). Заявки, письма и дизайн-проекты можно отправлять на электронную почту: idea@ekadm.ru.