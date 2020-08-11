В Нижнем Тагиле открылись 456 групп в детсадах Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 августа в Нижнем Тагиле вновь открыли детские сады, но пока что работают они с 50% наполняемостью и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. В городе работают 456 групп в 115 детсадах и больше двух тысяч сотрудников. В сады вновь отправились 2209 детей.

- Наполняемость дошкольных образовательных учреждений будет регулироваться по мере поступления заявок от родителей, - отметила Татьяна Удинцева, начальник управления образования. – Чтобы обеспечить безопасные условия для детей в детских садах, выполняются все санитарно-эпидемиологические требования.

Для этого у каждого ребенка и сотрудников два раза в день измеряют температуру, обрабатывают им руки антисептиками, каждый день проводят влажную уборку помещений, а также генуборку каждую неделю. Весь персонал носит средства индивидуальной защиты.

Для того, чтобы отправить ребенка в детский сад, перед этим родителям необходимо направить на электронную почту учреждения заявление. К нему надо прикрепить справку с места работы родителей.