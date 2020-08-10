В Уральском медицинском университете скончался молодой ученый Михаил Гилев

Прощание состоится 12 августа в 12:00 по адресу Ясная, 3 (Храм Серафима Саровского). Фото: пресс-служба УГМУ

В Екатеринбурге скончался молодой ученый Михаил Гилев. Об этом сообщила администрация Уральского государственного медицинского университета. В вузе отметили, что во время учебы он отличался высокой познавательной активностью и прочными знаниями медицинских наук. После окончания связал свою жизнь с травматологией и ортопедией

С 2019 года исполнял обязанности заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии.

- Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» Михаил Васильевич окончил с отличием и решил связать свой дальнейший профессиональный путь с травматологией и ортопедией. Именно по этой специальности он был рекомендован к поступлению в ординатуру, которую окончил в 2012 году. Уже через два года Михаил Гилев успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости» под руководством профессора Е.А. Волокитиной, - говорится в заявлении УГМУ.

За свою жизнь Михаил Гилев стал автором более 175 научных работ, в том числе 23 патентов России на изобретения, двух международных патентов Евразийского сообщества.

Также молодой специалист являлся соавтором трех монографий и 8 учебно-методических пособий, неоднократно выступал на конференциях всероссийского и международного уровня.