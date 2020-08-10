«Выявили любителя чаевых»: в Екатеринбурге инспектора ДПС поймали на взятке в 15 тысяч рублей

Силовика уволили со службы 6 июня. Фото: СУ СКР по Свердловской области

На Урале бывшего инспектора ДПС осудили за взятку в 15 тысяч рублей. Он составил ложный протокол о трезвости водителя ВАЗ-21074, у которого имелись явные признаки наркотического опьянения. Силовика проговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу 100 тысяч рублей.

– Выявили, задержали и изобличили нерадивого инспектора ДПС в рамках планомерной работы по самоочищению гарнизона от предателей интересов службы, – уточнил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. Из МВД любитель «чаевых» был уволен 6 июня текущего года. Его напарник привлечён к строгой дисциплинарной ответственности за «равнодушие и непринятие соответствующих мер по пресечению факта взяточничества».

Как сообщает Следственный комитет по Свердловской области, предложить взятку водитель ВАЗа решил, услышав о необходимости пройти медицинское освидетельствование в Верхнесалдинской центральной городской больнице. Полицейский согласился и составил подложные материалы.