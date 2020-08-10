Губернатор Свердловской области разрешил групповые тренировки в фитнес-центрах

Занятия могут проводиться для группы до 20 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев разрешил фитнес-центрам проводить групповые тренировки. Сегодня глава Свердловской области подписал распоряжении об ограничения. С сегодняшнего дня, 10 августа, спортивным-центрам можно возобновить работу. Напомним, ранее посещения спортзалов было только в ограниченном количестве. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Согласно указу губернатора, групповые занятия могут проводиться с численностью участников до 20 человек.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.