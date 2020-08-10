«Нервничали и суетились»: жителей Екатеринбурга поймали за хранением наркотиков

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

31 июля в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали двух екатеринбуржцев за хранение наркотиков в крупном размере. 26-летний водитель «Hyundai Accent» и 33-летний пассажир ехали по Московскому тракту. Полицейские остановили их, заподозрив признаки наркотического опьянения. Задержанные признались, что ехали за закладкой. При обыске у них был найден сверток с «мефедроном» массой 2,99 граммов.

– В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Им грозит лишение свободы от трех до десяти лет. Фигуранты помещены под стражу. – сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

6 августа на улице Татищева двое других молодых людей были также задержаны за хранение наркотиков. Они припарковали машину у края дороги. Один из них бросил на пол пакетик с «мефедроном», когда сотрудники ДПС начал подходить к их машине. При осмотре машины был найден еще один пакетик. Всего у них было 0, 983 грамма мефедрона.

– В отношении 25-летнего безработного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Ему грозит заключение до трех лет. Второму гражданину выдана подписка о невыезде. Расследование продолжается. – прокомментировал отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.