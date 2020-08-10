В Екатеринбурге из-за COVID-19 отменили школьные лагеря

В летних лагерях Екатеринбурга отменили смены из-за COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с первых чисел июня начались смены в детских загородных лагерях. Из-за пандемии коронавируса их проводили очень осторожно – дети на территории лагерей находились в режиме обсерватора, у всех измеряли температуру, а вожатые и педагоги, а также другие сотрудники проходили обязательный медицинский контроль.

Но из-за неблагоприятной эпидобстановки и ограничительных мер, действующих в регионе, школьные лагеря пришлось отменить.

- В связи с продолжительными ограничительными мероприятиями, введенными в регионе в рамках профилактики развития коронавирусной инфекции, а также из-за подготовки школ к новому учебному году, проведение смен в летних городских лагерях, расположенных на базах общеобразовательных организаций, сейчас будет нецелесообразным, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Решение было согласовано с Роспотребнадзором и прокуратурой. По словам представителей администрации, это позволит начать учебный год в традиционном режиме, уменьшит риск распространения COVID-19 в школах и сохранит здоровье детей и учителей.