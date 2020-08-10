Звезда «Дома 2» Олег Майями выступит на Дне города в Екатеринбурге

Фото: Instagram Олега Маями

Стало известно, кто будет хедлайнерами на Дне города Екатеринбурга. Празднования пройдут 15 августа, однако из-за пандемии коронавируса часть мероприятий будет в онлайне. Одним из приглашенных звезд будет уралец и певец Олег Майями, прославившийся на проекте «Дом 2».

- Департамент культуры подтверждает, что Олег Майями выступил на Дне города в Екатеринбурге, - рассказала Виктория Мкртчян, пресс-секретарь мэрии города.

Трансляции всех мероприятий можно смотреть на официальном сайте города екатеринбург.рф, на страницах мероприятий в социальных сетях. Эфир будет вестись на главных радиостанциях города.