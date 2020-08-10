Загорелся туалет: в Екатеринбурге из ТРЦ «КомсоМолл» эвакуировали 150 человек

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Днем 10 августа в Екатеринбурге загорелся торгово-развлекательный центр «КомсоМолл». Диспетчеры МЧС получили вызов в 14:55, на место сразу же выехали 34 спасателя на 11 спецмашинах. Оказалось, что на третьем этаже ТРЦ произошло сильное задымление.

- Огнеборцы провели разведку и установили, что произошло возгорание в помещении туалета на третьем этаже здания, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Огонь потушили еще до прибытия пожарных сотрудники «КомсоМолла». Спасатели проверили каждый этаж торгового центра, но больше пожаров не зафиксировали. Из помещения эвакуировали 150 человек, из них 10 детей. К счастью, никто из них не пострадал. Сейчас устанавливается причина пожара.

- Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения людей удалось своевременно обнаружить возгорание и оперативно организовать эвакуацию людей из здания, - добавили в МЧС.