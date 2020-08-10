В больницу Нижнего Тагила доставили новый томограф

Фото: региональный оперштаб

В инфекционную больницу Нижнего Тагила, второго города Свердловской области, накануне поступил новый КТ. Томограф поможет врачам с диагностике как в эпоху пандемии коронавируса, так и в постэпидемический период – во время обследования на другие инфекционные заболевания.

КТ закупили на федеральные средства.

- У нас еще много планов по оснащению медорганизаций современным оборудованием. Финансы на это есть – все запланированные на год субсидии поступают и из федерального, и из регионального бюджетов в полном объеме, - отметил министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Всего у врачей Нижнего Тагила пять КТ: два – в горбольнице №4, по одному – в горбольнице №1, Демидовской ЦГБ и в Городской инфекционной больнице. А чуть раньше томографы установили в ГКБ №40 в Екатеринбурге и в горбольнице Каменска-Уральского.