Тюменская область запускает программу лояльности для туристов из Свердловской области

Гости смогут воспользоваться картой при посещении знаменитых термальных источников и прогуляться на теплоходе. Фото: Евгений Шульц

Туристы из Свердловской области могут отдохнуть в Тюмени на специальных условиях. Программа лояльности «Сибирское гостеприимство», которая начала действовать с 10 августа, дает возможность посещать десятки туристических мест региона с различными бонусами и скидками.

- Мы знаем, что в этом году огромное количество туристов проводят отпуск в России, и, в частности, в Тюменской области. Чтобы отдых у нас в Сибири был не только приятным, но и выгодным, представители туротрасли подготовили для гостей из разных регионов страны приятные бонусы, – рассказала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Программа начинает действовать, когда турист останавливается в любом из отелей, участвующих в программе «Сибирское гостеприимство», на две и более ночи. При заселении он получает специальную электронную карту скидок.

Гости смогут воспользоваться картой при посещении знаменитых термальных источников, прогуляться на теплоходе, отведать сибирский гастрономии в самых уютных ресторанах и кафе города, посетить бесплатную экскурсию или поучаствовать в атмосферных мастер-классах. Список возможностей и предложений постоянно расширяется.

Узнать подробности, ознакомиться со списком отелей и всех предложений в рамках программы лояльности «Сибирское гостеприимство» можно на сайте.

Акция действует при прямом бронировании на сайте отеля или бронировании через ресепшен.