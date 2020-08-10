В Екатеринбурге за 32 миллиона продают площади «Уралмашзавода» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставили на продажу площади производственных помещений «Уралмашзавода» в три тысячи «квадратов». Согласно данным официальной площадки «Сбербанк-АСТ», цена начинается с 32,9 миллионов рублей. Начало торгов – 24 августа.

- Помещения расположены в подвале трехэтажного кирпичного здания. К зданию подведены все необходимые коммуникации: отопление, электричество, канализация, водоснабжение, - сообщается на портале Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

По официальным данным, производственные помещения «Уралмашзавода» в удовлетворительном состоянии, «без изменения основных несущих конструкций».