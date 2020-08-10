На Урале, в лесу, обнаружили свалку сырой рыбы

Фото: пресс-служба регионального Роспотребнадзора

В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, местные жители обнаружили в лесу, рядом с профилакторием «Чистый ключ», настоящую свалку сырой рыбы и куриных полуфабрикатов. Информацию о находке сразу же передали в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

На место в рамках расследования тут же выехали специалисты и сотрудники полиции.

- Информация о ЧП была передана в адрес начальника МО МВД России Каменск-Уральский с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий по поиску лиц, бросивших отходы в неустановленном месте, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Чуть позже по заданию администрации Каменск-Уральского ГО территория за профилакторием была расчищена, а продукты вывезены и уничтожены.