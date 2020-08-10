На свалке в Екатеринбурге обнаружили документы ГКБ №40 с личными данными пациентов

Прокуратура уже начала проверку Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге, на свалке на 61-м километре ЕКАД, местный житель обнаружил несколько мешков с медицинскими документами, содержащими личные данные пациентов. Все бумаги – служебная документация, на которой были видны оттиски печатей МАУ «ГКБ №40».

В связи с обнаруженным и после публикации СМИ прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку.

- В ходе надзорных мероприятий будет установлена достоверность опубликованной в СМИ информации. В случае подтверждения данного факта будет дана правовая оценка хранению и утилизации служебной документации, в том числе содержащей персональные данные пациентов, со стороны ответственных лиц медицинского учреждения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.