Центр продажи услуг ОАО «РЖД» на Свердловской магистрали помогает предприятиям оптимизировать логистику

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

Более 350 грузоотправителей Свердловской железной дороги с начала года оформили заказы на перевозку грузов и сопутствующие сервисы через Центр продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ). Из них 115 – в рамках впервые заключенных договоров.

Помимо базовой услуги перевозки, наиболее востребованными стали опции по проведению погрузочно-разгрузочных работ, хранению грузов, транспортно-экспедиционные сервисы. В числе новых клиентов в основном предприятия малого и среднего бизнеса. Среди основных номенклатур – строительные материалы, минеральные удобрения, товары народного потребления, лесные грузы.

Специалисты ЦПУ ведут целенаправленную работу по созданию привлекательных условий для грузоотправителей, в том числе для тех, кто пользуется альтернативными видами транспорта. Так, одно из предприятий после трехлетнего перерыва возобновило погрузку минеральных удобрений с железнодорожной станции Баженово. Также на железную дорогу переключены перевозки железобетонных изделий со станции Богданович (в 2020 году отправлено более 3,1 тыс. тонн). В целом с начала 2020 года переключено и удержано от перехода на автотранспорт почти 2,5 млн тонн грузов.

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

Кроме того, для привлечения дополнительных объемов с учетом оптимального распределения перевозок между разными видами транспорта, прорабатываются проекты организации контрейлерных перевозок (подразумевает использование специальных ж/д платформ, на которые устанавливают прицеп или весь автопоезд). Выполнена проверка условий доставки большегрузных автомобилей длиной до 20 метров и максимальным весом 44 тонны на специализированных контрейлерных платформах на перспективном маршруте Екатеринбург – Москва. Проект проходит необходимые согласования. Новая технология позволит не только увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, но и приведет к разгрузке автодорог, снижению воздействия большегрузных автомобилей на инфраструктуру и экологию.

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Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок работает на базе Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО, структурное подразделение ЦФТО – филиала ОАО «РЖД») с осени 2017 года. Основная задача ЦПУ заключается в консолидации и продаже услуг всех транспортно-логистических подразделений холдинга по принципу «одного окна». Центр ориентирован на комплексное обслуживание клиентов, разработку логистических маршрутов по доставке грузов в любую точку страны и мира. Фронт-офисы ЦПУ работают в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Тагиле, Сургуте и Тюмени.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки работа с клиентами ведется с применением безбумажных и дистанционных технологий. Тем не менее, в офисах ЦПУ оборудованы специальные места, где в случае необходимости можно оставить или

забрать оригиналы документов. При этом соблюдаются меры безопасности: действует «масочный режим», установлены санитайзеры, регулярно проводится влажная уборка и проветривание.