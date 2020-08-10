В Екатеринбурге начинают ремонт сразу на пяти улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на этой неделе дорожники начинают ремонты сразу на пяти улицах. С сегодняшнего дня, 10 августа, перекрываются первые три участка. Рассказываем подробнее.

С 10 по 31 августа закрывают проезд по улице Раевского, 18 и по улице Красных Командиров – от дома №118 до дома №130. На первом участке будет проходить строительство газопровода, на втором – ремонт теплотрассы. Объехать закрытые участки можно по улицам Таганская, Даниловская и Ползунова.

С 10 августа по 2 сентября МУП «Водоканал» закрывает движение по улице Газетная, 57. Там будут строить трубопровод.

С 11 августа по 11 сентября закрывают переулок Широкий– в районе дома №2. На участке будут строить теплосеть.

С 15 августа по 10 сентября перекроют улицу Авангардную – от Кировградской до Калинина. Там «Атомстройкомплекс» будет возводить инженерные сети. Объехать участок можно по улицам Красных Борцов, Уральских Рабочих, Кузнецова и Кировградской.