На Урале будут судить экс-полицейского, обвиняемого во взяточничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске, что в Свердловской области, под суд отправили 28-летнего бывшего инспектора ДПС, которого обвиняют в получении взятки. Молодой человек работал в ГИБДД с февраля 2019 по июнь 2020 года. 24 мая во время патрулирования он остановил водителя, который сел за руль пьяным. Причем, это было не единичное его преступление.

Предложив пройти в патрульный автомобиль, инспектор сообщил водителю, что его могут лишить прав, а также завести на него уголовное дело.

- Водитель, желая избежать ответственности, предложил инспектору не направлять его на медосвидетельствование, не документировать факт совершения указанного административного правонарушения и не отстранять его от управления, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Взамен водитель предложил полицейскому 30 тысяч рублей. И тот согласился. Деньги ему передал посредник в укромном месте.

В итоге, бывший инспектор вину полностью признал. На водителя не стали заводить уголовное дело, поскольку он написал явку с повинной и активно сотрудничал с силовиками. А бывшего инспектора отправили под суд – теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.