Активисты в Екатеринбурге, собирающие подписи за прямые выборы мэра, перешли рубеж

Фото: "Народная инициатива" в Instagram

Инициативная группа по возвращению прямых выборов в Свердловской области с прошлой недели собирает подписи среди горожан. Всего активистам нужно собрать 10 тысяч подписей в поддержку внесенной в Заксобрание инициативы. Накануне, 9 августа, общественникам удалось собрать уже больше пяти тысяч подписей.

По словам активистов, они продолжают работать каждый день вплоть до 10 сентября. Пункты находятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и Белоярском ГО.

Напомним, в минувший вторник, 4 августа, полицейские вместе с представителями МОБ стали демонтировать специальные кубы, в которых активисты собирали подписи. Силовики заявили, что общественники нарушают законодательство о митингах и пикетах. В итоге, трех из них задержали – включая депутата Гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова. Ему суд назначил штраф в 20 тысяч рублей.