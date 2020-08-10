Карта для школьника — выгода для родителей: УБРиР готовится к сентябрю

Детские карты привязываются к родительскому счету, что позволяет взрослым устанавливать лимит трат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках подготовки к новому учебному году сделал проект «Карта школьника» еще выгоднее для родителей, пересмотрев условия кешбэка и запустив акцию «Пятерка за ЖКХ». Теперь клиенты банка могут получить до 5% кешбэка при оплате жилищно-коммунальных услуг картой, выдаваемой в рамках проекта, совершая по ней покупки. Причем на самой карте действует 1% кешбэк на любые покупки и возможность получить повышенный возврат — до 10% — на покупки в категории товаров для детей.

С прошлого года банк реализует социальный проект «Карта школьника», согласно которому ученики с 1 по 11 класс получают дебетовые карты УБРиР. Их можно использовать при оплате обедов и в некоторых школах карта может заменить пропуск или читательский билет в библиотеку. Кроме того, карта является полноценным платежным инструментом, что позволяет использовать ее для оплаты проезда в транспорте или покупок в магазине. Выпуск и облуживание карт осуществляются бесплатно.

Детские карты привязываются к родительскому счету, что позволяет взрослым устанавливать лимит трат через интернет-банк или мобильное приложение и контролировать расходы, совершаемые по карте ребенка. При этом если общая сумма покупок по карте составляет от 5 до 15 тысяч рублей, то при оплате коммунальных услуг возвращается 1,5%, если же более 15 тысяч рублей, то кешбэк составляет 5% от общей суммы оплаты ЖКХ, но не более 500 рублей. Акция продлится до 31 декабря 2020 года.

«В прошлом учебном году более 60 школ заключили с нами соглашения об участии в этом социальном проекте. Мы обеспечили картами учебные заведения в городах Свердловской, Челябинской, Омской областей, а также Алтайского края. Это удобный инструмент не только для школ, которые обязаны обеспечивать пропускную систему согласно федеральной программе, но и для учащихся и их родителей, которым не нужно теперь платить за пропуск, ведь карты совершенно бесплатны, и при этом от них можно получать еще и выгоду. Такая карта не уйдет в минус, а широкий спектр возможностей управления позволяет родителям не бояться, что дети потратят больше средств, чем запланировано. Одновременно со всем этим использование дебетовых карт способствует обучению подрастающего поколения финансовой грамотности. Это и является нашей конечной целью», — отмечает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

Напомним, с сентября 2018 года УБРиР реализует социальный проект «Гид по финансам. Советы от УБРиР», в рамках которого специалистами банка проводятся бесплатные семинары, вебинары, лекции, детские квесты, разговорные клубы, мастер-классы. Участие в мероприятиях бесплатное для всех желающих. В рамках проекта проводятся отдельные программы для школьников.

Узнать подробности проекта «Карта школьника» и заказать карту на дом можно на сайте банка.