Решила сходить в магазин: екатеринбурженку с COVID-19 через суд отправили в больницу

Фото: пресс-служба регионального Роспотребнадзора

В конце июля у жительницы Екатеринбурга был выявлен положительный тест на коронавирус, после чего ее должны были госпитализировать ее в больницу. Но, по решению врачей, с учетом легкой формы, женщину оставили лечиться дома, под медицинским наблюдением.

Однако, приехав к пациентке для проведения очередного теста, бригада екатеринбурженку дома не обнаружила – оказалось, она ушла в магазин. А когда вернулась, санврачи предложили ей госпитализацию в больницу, раз она нарушила режим изоляции. Но женщина отказалась.

- Информация об этом незамедлительно была направлена в Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Несоблюдение режима самоизоляции при лечении заболевания в домашних условиях является нарушением статьи 10 ФЗ-№52.

Согласно нему, пациенты обязаны соблюдать требования санврачей и оставаться на протяжении всего лечения в изоляции. Поэтому 8 августа суд постановил принудительно госпитализировать женщину. В тот же день бригада скорой помощи отвезла ее в больницу. По окончании лечения ее привлекут к административной ответственности.