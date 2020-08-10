Екатеринбург в тумане: погода на начало рабочей недели

Сегодня, 10 августа, в регионе действует штормовое предупреждение Фото: Мария Трапезникова

Ранним утром в понедельник, 10 августа, Екатеринбург обуял туман. Горожане, выглядывая из окон, чувствовали себя ежиками из старого советского мультфильма. Начало новой рабочей недели в столице Урала будет пасмурным, по утрам прохладным и дождливым. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 10 августа, небо будет хмурым, пройдет дождь и, возможно, гроза. Столбики термометров поднимутся до отметки в +16…+18. Ветер северный с порывами до 14 м/сек.

Во вторник, 11 августа, будет все также пасмурно и дождливо. Днем похолодает до +13…+15. Ветер северный с порывами до 14 м/сек.

В среду, 12 августа, немного распогодится – уже не будет так хмуро, а дождей не ожидается вообще. Температура поднимется до +18…+20. Ветер северный 5-10 м/сек.

Напомним, что накануне спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение на 10 августа. Местами ожидаются сильные дожди, грозы и даже крупный град.