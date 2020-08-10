В Екатеринбурге в жесткой аварии пострадали три человека

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Поздним воскресным вечером, 9 августа, в Екатеринбурге, на улице Окружная, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, включая подростка. предварительно установлено, что водитель Daewoo Nexia при повороте налево не уступил дорогу и протаранил автомобиль Renoult, который ехал в тот момент по встречке.

От сильного удара пострадали три человека: два пассажира Renoult и водитель Daewoo Nexia. Пассажиров, 39-летнюю женщину и 13-летнюю девочку, с тупыми травмами живота доставили в КГБ №36 и ДГБ №9. Водителя – с переломом плеча в ГКБ №36.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- В ходе предварительного разбирательства сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем Daewoo Nexia находился 23-летний житель Екатеринбурга, имеющий стаж 3 года, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД и медики. Обстоятельства будут установлены в ходе дознания. Госавтоинспекция просит водителей очень внимательно относиться к ПДД, соблюдать скоростной режим и дистанцию.