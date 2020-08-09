«Пришлось проделать дыру в стене»: уральские волонтеры спасли котенка из вентиляции

Фото: предоставлено группой «Зооспас Екатеринбург» в соцсети Вконтакте

В Екатеринбурге уральские волонтеры спасли маленького котенка, который застрял в вентиляционной шахте. Происшествие случилось на улице Белинского, 154 вечером 8 августа. Хозяева не смогли найти своего питомца в квартире, утром, перейдя к планомерным поискам, обнаружили отдушину в полу под ванной. Оттуда доносился едва слышный писк. Тогда-то и обратились к добровольцам «Зооспаса».

- Хозяева провели большую работу и проделали дыру в стене со стороны кухни, обеспечив великолепный доступ к каналу, - сообщают в группе «Зооспас Екатеринбург» в соцсети Вконтакте. - Спускаем камеру. На уровне 4 этажа обнаруживается дно. Котёнка не видим, но временами вполне отчётливо слышим приглушённый писк. Некоторое время мы были в замешательстве. И вдруг он показался на экране - выбрался в поле зрения откуда-то сбоку. Таким образом, первый этап операции пройден - котёнок обнаружен, причём даже не очень глубоко.

Все это время рядом крутилась кошка-мать. Переживала.

Затем волонтер спустил в шахту управляемую петлю и через некоторое время котенок залез в нее. Тут же его начали вытягивать с другого конца верёвки. Так малыш и оказался на поверхности целым и невредимым. Вся операция уложилась в 30 минут.