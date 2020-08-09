Клещи покусали 10 тысяч свердловчан, каждый пятый — ребёнок

Вирусным энцефалитом заразились 18 горожан, лайм-бореллиозом - 112. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается сезон, когда клещи еще активны. В Роспотребнадзоре региона рассказали, сколько людей пострадали от их укусов. По данным ведомства, с начала эпидсезона клещи покусали 10,2 тысячи жителей Екатеринбурга, каждый пятый пострадавший - ребёнок. Вирусным энцефалитом заразились 18 горожан, лайм-бореллиозом - 112.

- Нападения клещей на горожан в 34% от общего числа зарегистрированных случаев произошли в черте города, из них 971 человек пострадал от клещей в коллективных садах, 52 - на городских кладбищах, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Самые опасные территории Екатеринбурга - Широкая Речка, озеро Чусовское, Малый Исток, Кольцово, Компрессорный, Горный Щит, Шабры, Северка, Шувакиш, Садовый, озеро Шарташ, район Новосвердловской ТЭЦ и лесная зона Юго-Западного микрорайона.