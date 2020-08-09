Вылетели с трассы: в аварии под Каменск-Уральским пострадали пять человек

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

В Свердловской области на трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» серьезная авария с пострадавшими. Недалеко от Каменска-Уральского столкнулись лоб в лоб две иномарки.

- Водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения, 5 человек получили травмы, - сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным пресс-службы ГИБДД региона, водитель «ЛАДА-219110», 62-летний мужчина, попытался обогнать попутную машину, но не успел перестроиться обратно. Отечественный автомобиль на большой скорости въехал в «Тойоту Короллу». Оба водители и пассажиры машин получили серьезные травмы и отправились в больницу.

- В результате ДТП водитель и пассажир - 62-летняя женщина автомобиля «Тойота-Королла», а также водитель и пассажиры 23-летний мужчина и 51-летняя женщина автомобиля «ЛАДА» получили телесные повреждения различной степени тяжести, все они госпитализированы в городскую больницу города Каменска-Уральского, - продолжают в ГИБДД Свердловской области.

Все пассажиры и водители были пристегнуты, это и спасло их от гибели. Сейчас в причинах ДТП разбирается полиция.