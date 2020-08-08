Уличные художники «повесили» автомат у здания ЦВО в Екатеринбурге

Граффити появилось в одном из дворов в «Городке чекистов». Фото: группа «Карт-бланш» во «Вконтакте»

В Екатеринбурге продолжается нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш». Очередной работой в рамках фестиваля стало изображение автомата Калашникова. Граффити появилось в одном из дворов в «Городке чекистов», который расположен в самом центре Екатеринбурга.

Выбор места для арт-объекта не случаен. Рядом расположены штаб Центрального военного округа, а также Дом Офицеров, на площадке перед которым выставлены образцы военной техники.

- Параллельно с всеобщей милитаризацией в стране и мире, происходит наращивание «военной силы» в социально направленном искусстве. Я бы хотел, чтобы и моё искусство было «автоматом, стреляющим в лица», - приводят цитату анонимного художника в группе фестиваля во «Вконтакте».

В этом году «Карт-бланш» начался с работы «Как строить мосты между …ми». Арт-объект представляет собой изображение большого учебника с потрепанной обложкой. Рисунок нанесен под Макаровским мостом.