На Среднем Урале от коронавируса скончались еще семь человек

Всего за время вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 22 083 случаев COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердилось еще семь смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом рассказили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Всего в Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 178 человек. Всего за время вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 22 083 случаев COVID-19.