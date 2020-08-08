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На Среднем Урале от коронавируса скончались еще семь человек

Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19
Евгений СтояновЕвгенийСтоянов
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Всего за время вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 22 083 случаев COVID-19

Всего за время вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 22 083 случаев COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердилось еще семь смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом рассказили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Всего в Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 178 человек. Всего за время вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 22 083 случаев COVID-19.

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