На Серовском тракте под колесами автомобиля погиб профессиональный велоспортсмен

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Серовском тракте сегодня около половины восьмого вечера водитель Honda Fit, направляясь из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила, сбил велосипедиста. 28-летний мужчина на велосипеде ехал по обочине в попутном направлении.

- Со слов водителя автомобиля следует, что он двигался по правой полосе со скоростью около 100 км/ч. Так как у него праворульный автомобиль, он не рассчитал боковое расстояние до велосипедиста, в результате чего "зацепил" его зеркалом заднего вида, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Велосипедист скончался до приезда скорой. Как рассказали в госавтоинспекции, погибший занимался профессиональным велоспортом, в момент ДТП был в велошлеме.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Инспекторы проводят замеры и опрашивают участников очевидцев произошедшего. На месте ДТП движение частично затруднено, инспекторами ДПС проводятся регулировочные действия.