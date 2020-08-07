Мультяшные монстры стали онлайн-мошенниками в памятках свердловской полиции

Фото: предоставлено В.Н Горелых

В полиции Свердловской области совместно с Банком России нарисовали памятки, изобразив мошенников в виде мультяшных монстров. С помощью рисунков в ведомстве решили рассказать об уловках интернет-преступников. Профилактические меры направлены на информирование граждан, особенно пожилого возраста.

- Рекомендую каждому без исключения человеку, как говориться, от мала до велика, внимательно их изучить и в обязательном порядке передать с этой же целью своим родным, близким и друзьям, - сказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. - Поверьте, от современных способов обмана не застрахован практически никто!

В полиции напомнили, что при встрече с подозрительными личностями, при поступлении звонков с неизвестных номеров, нужно игнорировать все их просьбы, чтобы не лишиться своих сбережений.

Публикуем памятки с мошенниками-монстрами, чтобы вы знали какие уловки могут использовать преступники.

Фото: предоставлено В.Н Горелых

Фото: предоставлено В.Н Горелых

Фото: предоставлено В.Н Горелых

Фото: предоставлено В.Н Горелых