Когда в Свердловской области начнется новый этап снятия ограничений: отвечает вице-губернатор

Уральцам везде напоминают, что пока коронавирус не отступил, необходимо соблюдать дистанцию и масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Последним указом губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 10 августа. Также продолжают действовать ограничения для некоторых сфер бизнеса, которые еще не возобновили свою работу.

Сегодня вице-губернатор Павел Креков рассказал, когда в Свердловской области могут начать третий этап снятия коронавирусных ограничений. Он заявил, что речь идет о нескольких неделях.

- Какие-то элементы третьего этапа уже есть, это будет зависеть от конкретной эпидситуации, - сказал Павел Креков. - Мне трудно быть пророком, но если мы будем двигаться так же, как мы двигаемся сегодня, то вполне возможно, что мы через несколько недель или через месяц сможем подойти к порогу, когда можно будет об этом вести речь.

Вице-губернатор объяснил, что во время третьего этапа снятия ограничений торговые центры возобновят работу в обычном режиме и в регионе постепенно будут разрешать массовые мероприятия.

Напомним, что Павел Креков также сегодня рассказал, что у жителей Свердловской области выработался коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, сейчас увеличивается число тех, у кого обнаружили антитела, и значительно уменьшается количество тяжелых заболевших.