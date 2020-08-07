СвЖД напоминает родителям детей и подростков о недопустимости безнадзорного нахождения несовершеннолетних на железной дороге

Железнодорожники напоминают родителям о необходимости проведения разъяснительных бесед с детьми и подростками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период летних каникул железнодорожники обращают особое внимание родителей детей и подростков на недопустимость безнадзорного нахождения несовершеннолетних на железной дороге. Оставаясь вблизи магистрали без присмотра взрослых, ребята не только нарушают правила безопасности (и подвергают риску свою жизнь), но и зачастую становятся виновниками правонарушений, связанных с вандализмом. С начала 2020 года в пригородных поездах СвЖД зарегистрировано 29 подобных правонарушений, в том числе было разбито 13 оконных стекол, различные рисунки и надписи вандалы нанесли на 8 вагонов.

Нередки случаи наложений посторонних предметов на рельсы. Так, 21 июня на перегоне Арамиль – Седельниково машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на бревно, помещенное на железнодорожный путь. Наезда удалось избежать, но в результате задержки поезда компании нанесен материальный ущерб, виновники понесут наказание.

Железнодорожники напоминают родителям о необходимости проведения разъяснительных бесед с детьми и подростками о недопустимости совершения вандальных действий в отношении подвижного состава и железнодорожного пути. Важно понимать, что правонарушители наносят не только имущественный ущерб РЖД, но и моральный вред каждому пользователю железнодорожного транспорта. Ведь средства, которые компания тратит на ремонт, могли бы быть направлены на приобретение нового и модернизацию существующего подвижного состава, закупку оборудования, повышение комфорта для пассажиров.

Не оставайтесь равнодушными: если вы стали свидетелем действий вандалов, необходимо немедленно сообщить об этом сотрудникам транспортной полиции или работникам ведомственной охраны.

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Свердловская железная дорога напоминает, что вандализм на объектах железнодорожного транспорта является уголовно наказуемым преступлением и влечет за собой ответственность, предусмотренную статьями № 214 УК РФ «Вандализм» (до 3 лет лишения свободы), № 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения» (до 10 лет лишения свободы). В случае совершения таких правонарушений несовершеннолетними материальную ответственность за вред, причиненный детьми, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.1074 ГК РФ) несут их родители (законные представители).