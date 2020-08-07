Зона коворкинга и мультимедиа-аудитории: в Солнечном открыли новую школу

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня мэр Александр Высокинский открыл новую школу № 215 «Созвездие». Пока она единственная в микрорайоне Солнечный. Образовательное учреждение называют уникальным, так как в школе будет работать информационно-библиотечный центр с зоной коворкинга, мультимедиа-аудиторией, двумя передвижными компьютерными классами и лингафонными кабинетами.

- Строили не просто школу, чтобы получить необходимое количество мест, а настоящую мечту, - сказал глава города. - Уверен, что педагоги и школьники обживут эти стены и будут получать удовольствие от обучения в таких прекрасных современных условиях.

«Созвездие» в уже сентябре откроет свои двери более чем для тысячи детей. В школе 4 этажа: 16 кабинетов для начальной и 24 для средней и старшей школы, два спортивных зала, актовый зал и столовая на 500 мест.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Дети смогут проводить в школе не только учебное, но и свободное время. Здесь будет работать площадка для цифрового образования «IT-куб» и инженерно-технологический центр «М-ЛАБС». Кроме того на территории учебного заведения создали целую инфраструктуру для занятий спортом. Возле школы есть дорожка со специальным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, территория для воркаута, а также открыта ледовая арена для занятий хоккеем.